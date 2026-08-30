Дорощук здобув срібну медаль на етапі Континентального туру в швейцарській Беллінцоні

Український легкоатлет Олег Дорощук посів друге місце в змаганнях зі стрибків у висоту серед чоловіків на етапі Континентального туру у швейцарській Беллінцоні.

25-річний спортсмен з першої спроби подолав стартові три планки (2,15, 2,20, 2,24), ставши єдиним, кому це вдалося у цьому фіналі. Утім, на результаті 2.24 метра він і зупинився. Висота 2.28 м так і не підкорилася українцю, й тому він забрав зі змагань срібну медаль.

Золоту нагороду виграв американський легкоатлет Джуваон Гаррісон, який зумів перестрибнути 2.28-метрову планку з третьої спроби. Трійку лідерів представник Ямайки Реймонд Річардс.

Результати змагань.

Джуваон Гаррісон (США) – 2.28 м Олег Дорощук (Україна) – 2.24 м Реймонд Річардс (Ямайка) – 2.24 м

Зауважимо, вже вшосте у цьому сезоні Дорощук здобув місце на подіумі в міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, що нещодавно українець став віцечемпіоном Європи, поступившись у першості лише зірковому італійцю Джанмарко Тамбері.