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Дорощук здобув срібну медаль на етапі Континентального туру в швейцарській Беллінцоні

Микола Літвінов — 30 серпня 2026, 21:31
Дорощук здобув срібну медаль на етапі Континентального туру в швейцарській Беллінцоні
Олег Дорощук
Getty Images

Український легкоатлет Олег Дорощук посів друге місце в змаганнях зі стрибків у висоту серед чоловіків на етапі Континентального туру у швейцарській Беллінцоні.

25-річний спортсмен з першої спроби подолав стартові три планки (2,15, 2,20, 2,24), ставши єдиним, кому це вдалося у цьому фіналі. Утім, на результаті 2.24 метра він і зупинився. Висота 2.28 м так і не підкорилася українцю, й тому він забрав зі змагань срібну медаль.

Золоту нагороду виграв американський легкоатлет Джуваон Гаррісон, який зумів перестрибнути 2.28-метрову планку з третьої спроби. Трійку лідерів представник Ямайки Реймонд Річардс.

Результати змагань.

  1. Джуваон Гаррісон (США) – 2.28 м
  2. Олег Дорощук (Україна) – 2.24 м
  3. Реймонд Річардс (Ямайка) – 2.24 м

Зауважимо, вже вшосте у цьому сезоні Дорощук здобув місце на подіумі в міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, що нещодавно українець став віцечемпіоном Європи, поступившись у першості лише зірковому італійцю Джанмарко Тамбері.

Олег Дорощук

Олег Дорощук

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