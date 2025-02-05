Українці здобули подвійний подіум на турнірі у Чехії
Олег Дорощук
ФЛАУ
Українські стрибуни у висоту Олег Дорощук та Дмитро Нікітін здобули срібло та бронзу на етапі Континентального туру в чеському Тршинеці.
Дорощук посів друге місце з результатом 2,27 м. Надалі він намагався повторити особистий рекорд у 2,32 м, однак не підкорив цю висоту з трьох спроб.
Нікітін з першої спроби взяв висоту 2,24 м, та з цим результатом він здобув бронзу. Висота 2,27 м йому не підкорилась.
Результати Континентального туру в Тршинеці
- Ян Штефела (Чехія) – 2.30 м
- Олег Дорощук (Україна) – 2.27 м
- Дмитро Нікітін (Україна) – 2.24 м
Дорощук відкрив сезон ще на Меморіалі Дем'янюка, який проходив у Львові у середині січня. Там український легкоатлет здобув перемогу з результатом 2.30 метра.
Нагадаємо, напередодні золоту медаль турніру в Чехії здобула українська стрибунка у висоту Катерина Табашник. Вона взяла з другої спроби висоту 1,91 м та стала чемпіонкою змагань.