Українці здобули подвійний подіум на турнірі у Чехії

Українські стрибуни у висоту Олег Дорощук та Дмитро Нікітін здобули срібло та бронзу на етапі Континентального туру в чеському Тршинеці.

Дорощук посів друге місце з результатом 2,27 м. Надалі він намагався повторити особистий рекорд у 2,32 м, однак не підкорив цю висоту з трьох спроб.

Нікітін з першої спроби взяв висоту 2,24 м, та з цим результатом він здобув бронзу. Висота 2,27 м йому не підкорилась.

Результати Континентального туру в Тршинеці

Ян Штефела (Чехія) – 2.30 м Олег Дорощук (Україна) – 2.27 м Дмитро Нікітін (Україна) – 2.24 м

Дорощук відкрив сезон ще на Меморіалі Дем'янюка, який проходив у Львові у середині січня. Там український легкоатлет здобув перемогу з результатом 2.30 метра.

Нагадаємо, напередодні золоту медаль турніру в Чехії здобула українська стрибунка у висоту Катерина Табашник. Вона взяла з другої спроби висоту 1,91 м та стала чемпіонкою змагань.