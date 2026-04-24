Легка атлетика

Кохан з найкращим особистим результатом сезону здобув срібло на етапі Континентального туру

Олександр Булава — 24 квітня 2026, 20:13
Михайло Кохан
ФЛАУ

Український легкоатлет Михайло Кохан посів друге місце в метанні молота на етапі Континентального туру World Athletics у столиці Кенії – Найробі, показавши свій найкращий особистий результат у сезоні.

Кохан стартував із результату 77,14 м і після першої спроби посідав друге місце, поступаючись канадцю Ітану Кацбергу (79,45 м). Уже в другій спробі українець уперше в сезоні подолав 80-метрову позначку – 80,01 м.

Втім, Кацберг відповів ще потужніше, встановивши найкращий результат сезону у світі – 82,43 м. Українець у п'ятій спробі зміг наблизитись до канадця, він покращив результат до 81,26 м і здобув срібну нагороду. Цей кидок став третім найкращим у його кар'єрі.

Континентальний тур, метання молота

  1. Ітан Кацберг (Канада) – 82.43 м
  2. Михайло Кохан (Україна) – 81.26 (найкращий результат у сезоні)
  3. Володимир Мисливчук (Чехія) – 77.71

До цього в активі Кохана було два виступи у поточному році. Він здобув "золото" на турнірі в Туреччині, а на Кубку Європи з метальних дисциплін посів четверте місце.

Напередодні повідомлялося, що Діамантова ліга встановила рекордні призові для переможців дисциплін фіналу-2026.

