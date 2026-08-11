Кохан здобув бронзу чемпіонату Європи-2026 з метання молота

У вівторок, 11 серпня, на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики у Бірмінгемі відбувся фінал чоловічого турніру з метання молота. Україну у вирішальному раунді представляв Михайло Кохан.

Українець розпочав фінал із результату 78,70 м. Другу спробу Кохана не зарахували, у третій він показав 78,76 м. Четверта спроба стала найкращою для українця — молот полетів на 79,90 м. Цей результат дозволив Кохану посісти третє місце та здобути бронзову медаль чемпіонату Європи-2026.

Для 25-річного українця це був третій фінал чемпіонату Європи. У 2022 році в Мюнхені Кохан посів п'яте місце, а на Євро-2024 у Римі здобув бронзову нагороду з результатом 80,18 м.

Чемпіоном Європи вперше у кар'єрі став угорець Бенце Галаш. Він показав результат 84,25 м, встановивши новий національний рекорд. "Срібло" - у німця Мерліна Гуммеля (81,30 м).

Чемпіонат Європи з легкої атлетики. Метання молота

Бенце Галаш (Угорщина) – 84,25 м Мерлін Гуммель (Німеччина) – 81,30 м Михайло Кохан (Україна) – 79,49 м

Нагадаємо, кваліфікація у чоловічому метанні молота на чемпіонаті Європи-2026 відбулася напередодні, 10 серпня. Михайло Кохан подолав кваліфікаційний бар'єр із результатом 77,40 метра, що принесло йому четверту позицію.