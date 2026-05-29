Кохан здобув бронзу на турнірі в Норвегії

Український легкоатлет Михайло Кохан посів третє місце в метанні молота на турнірі срібної серії Світового легкоатлетичного туру "Trond Mohn Games", який відбувся у норвезькому Бергені.

25-річний атлет у своїй найкращій спробі метнув молот на 79,62 м.

Перемогу на турнірі з результатом 81,07 м здобув француз Янн Шоссенан.

Результати Trond Mohn Games-2026

Янн Шоссенан (Франція) – 81.07 м Бенце Халас (Угорщина) – 80.59 Михайло Кохан (Україна) – 79.62

До цього в активі Кохана було "золото" на турнірі в Туреччині, а на Кубку Європи з метальних дисциплін став четвертим та із найкращим особистим результатом сезону здобув срібло на етапі Континентального туру (81.26 м). Також українець став віцечемпіоном Франції на клубному чемпіонаті (77,07 м)