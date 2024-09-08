Кохан з персональним рекордом виграв етап Золотого Рівня Континентального Туру в Загребі

Український метальник молота Михайло Кохан посів перше місце на етапі Золотого рівня Континентального туру в Загребі, Хорватія.

Українець показав результат 81,14 метра, що на 38 сантиметрів краще його попереднього найкращого результату.

Також Кохан вперше в кар'єрі опинився вище за чемпіона світу та олімпійського чемпіона канадця Ітана Катцберга, з яким він раніше перетинався 5 разів.

Метання молота. Етап Золотого рівня Континентального туру. Загреб

1. 🥇 Михайло Кохан (Україна) — 81,14 (ПР)

2. 🥈 Павел Файдек (Польща) — 79,10

3. 🥉 Ітан Катцберг (Канада) — 79,04

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 Кохан виграв бронзову медаль. Тоді він показав результат 79,39 метра. Також напередодні українець здобув золото на турнірі в Польщі.