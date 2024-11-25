Скоро розпочнеться серйозна робота: Кохан розповів про плани на майбутній сезон

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2024 у Парижі у метанні молота Михайло Кохан розповів про свою підготовку до наступного сезону.

Слова 23-річного спортсмена наводить Федерація легкої атлетики України.

"У нас втягуючий період після перерви, робимо коли одне, коли два тренування на день. Тренуємось п’ять днів на тиждень. Після відпочинку витримати серйозний графік важкувато, ще місяць-два буду в такому режимі", – сказав Михайло.

За його словами, вже скоро він почне тренуватися більш інтенсивно, щоб підготуватися до першого етапу сезону у березні.

"Серйозна робота розпочнеться в січні. Перший старт в березні – Кубок Європи з метань на Кіпрі. У травні перші такі серйозні комерційні змагання. Наступний сезон буде на один місяць буде довшим ніж попередній".

Раніше з'явилася інформація, що Міжнародна федерація плавання прийняла рішення допустити спортсменів з Росії та Білорусі до участі у міжнародних командних змаганнях. При цьому вони продовжать мати нейтральний статус.