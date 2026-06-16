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Кохан здобув перемогу на турнірі в Естонії

Олександр Булава — 16 червня 2026, 21:57
Кохан здобув перемогу на турнірі в Естонії
Михайло Кохан
Getty Images

Український легкоатлет Михайло Кохан здобув перемогу на турнірі "бронзового" рівня Континентального туру World Athletics — Heino Lipp Memorial, що відбувся в естонському Йихві.

Українець зміг вирвати перемогу після останньої спроби, в якій він показав результат – 79.22 м. Він зміг випередити угорця Арміна Сабадоша (79,10 м).

Для Кохана це третя міжнародна перемога поточному сезоні. Раніше він вигравав змагання в Туреччині та Іспанії, а напередодні в Лос-Анджелесі посів друге місце, але оновив особистий рекорд – 82.38 м.

Підсумкові результати:

  1. Михайло Кохан (Україна) – 79,22 м
  2. Армін Сабадош (Угорщина) – 79,10 м
  3. Адам Паул Келлі (Естонія) – 74,85 м

Напередодні Кохан прокоментував особистий рекорд на турнірі в Лос-Анджелесі та розповів про подальші плани на сезон. 

Михайло Кохан

Михайло Кохан

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