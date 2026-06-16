Кохан здобув перемогу на турнірі в Естонії
Михайло Кохан
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Український легкоатлет Михайло Кохан здобув перемогу на турнірі "бронзового" рівня Континентального туру World Athletics — Heino Lipp Memorial, що відбувся в естонському Йихві.
Українець зміг вирвати перемогу після останньої спроби, в якій він показав результат – 79.22 м. Він зміг випередити угорця Арміна Сабадоша (79,10 м).
Для Кохана це третя міжнародна перемога поточному сезоні. Раніше він вигравав змагання в Туреччині та Іспанії, а напередодні в Лос-Анджелесі посів друге місце, але оновив особистий рекорд – 82.38 м.
Підсумкові результати:
- Михайло Кохан (Україна) – 79,22 м
- Армін Сабадош (Угорщина) – 79,10 м
- Адам Паул Келлі (Естонія) – 74,85 м
Напередодні Кохан прокоментував особистий рекорд на турнірі в Лос-Анджелесі та розповів про подальші плани на сезон.