Петрук посів дев'яте місце на турнірі Континентального туру в Гайльбронні

Український стрибун у висоту Роман Петрук завершив виступ на турнірі Континентального туру в Гайльбронні.

Українець спокійно розпочав змагання, з першої спроби подолавши висоти 2,10 та 2,14 м, а планку на позначці 2,18 м узяв із другої спроби. Однак Петрук не зміг подолати висоту 2,22 м та у підсумку українець завершив турнір на дев'ятому місці.

Висота 2,25 м сформувала четвірку лідерів: Томохіро Шинно, Матеуш Колодзейський та Мутаз Баршим подолали її з першої спроби, а Ерік Портільйо - з другої.

Висоту 2,28 м не зміг подолати жоден атлет. Портільйо вирішив одразу замахнутися на національний рекорд Мексики - 2,32 м, однак невдало. У підсумку мексиканець посів четверте місце, а Шинно, Колодзейський і Баршим вибороли нагороди турніру.

Результати континентального туру в Гайльбронні

Томохіро Шинно (Японія) – 2.25 м Матеуш Колодзейський (Польща) – 2.25 м Мутаз Баршим (Катар) – 2.25 м

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Роман Петрук (Україна) – 2.18 м

Нагадаємо, Петрук у липні за відсутності Олега Дорощука здобув перемогу на чемпіонаті України (2.23 м).