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Магучіх та Левченко виступлять на комерційному турнірі у Досі

Олександр Булава — 7 травня 2025, 19:36
Магучіх та Левченко виступлять на комерційному турнірі у Досі
Юлія Левченко
Getty Images

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко візьмуть участь у комерційному турнірі What Gravity Challenge, який відбудеться у Досі (Катар).

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Змагання організує олімпійський чемпіон Токіо-2020 Мутаз Баршим.

Цього року Україні буде представлена тільки у жіночих змаганнях. Участь у них візьмуть Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

На турнір заявлена бронзова призерка Олімпіади у Парижі з Австралії Елеанор Паттерсон, а також Крістіна Гонзель, Імке Оннен, Черіті Гавнагел, Марія Жодзік, Морган Лейк, Мікела Груба, Надія Дубовицька.

What Gravity Challenge відбудеться у п'ятницю, 9 травня. Старт жіночого турніру – о 17:20 за київським часом, а чоловічий – о 19:30.

Напередодні Магучіх виграла другий поспіль етап Діамантової ліги, набравши 16 очок. На першому етапі 23-річна українка здобула перемогу з результатом 1,97. Юлія Левченко з 8 очками – четверта.

Юлія Левченко Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

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