Магучіх та Геращенко вийшли у фінал чемпіонату Європи зі стрибків у висоту
Українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко відібралися у фінал чемпіонату Європи зі стрибків у висоту.
Українки показали результат 1,92 м.
Для виходу у фінал потрібно було виконати кваліфікаційний норматив 1.92 метра або посісти місце у дванадцятці найкращих.
Не змогли подолати кваліфікацію Юлія Чумаченко та Юлія Левченко (1,85 м).
Фінал відбудеться у неділю, 9 червня Початок — о 21:30 за київським часом.
Напередодні першу медаль для України на турнірі здобула Людмила Оляновська, яка на останніх метрах дистанції посіла третє місце у спортивній ходьбі на 20 км.