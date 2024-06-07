Магучіх та Геращенко вийшли у фінал чемпіонату Європи зі стрибків у висоту

Українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко відібралися у фінал чемпіонату Європи зі стрибків у висоту.

Українки показали результат 1,92 м.

Для виходу у фінал потрібно було виконати кваліфікаційний норматив 1.92 метра або посісти місце у дванадцятці найкращих.

Не змогли подолати кваліфікацію Юлія Чумаченко та Юлія Левченко (1,85 м).

Фінал відбудеться у неділю, 9 червня Початок — о 21:30 за київським часом.

Напередодні першу медаль для України на турнірі здобула Людмила Оляновська, яка на останніх метрах дистанції посіла третє місце у спортивній ходьбі на 20 км.