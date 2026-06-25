Цього сезону буде набагато вище: Магучіх – про перемогу на етапі Континентального туру в Загребі

Українка Ярослава Магучіх оцінила перемогу на етапі Континентального туру в Загребі та спробу взяти висоту 2,01 м.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Звичайно, я рада, що виграла ці змагання і що стрибнула на 1.97 м з третьої спроби. Змогла зробити це, коли підтримали трибуни, на яких українців було дуже багато Вони скандували: "Давай, Ярослава, ти можеш!" Я стрибнула, це, звичайно, я рада. Але те, що я не стрибнула 2.01 м, трішечки засмутилася, але нічого. Щось мені не підкорюється в цьому сезоні на вулиці два метри поки що", – сказала спорсменка.

Також Ярослава оцінила техніку своїх стрибків та заявила, що була близька, щоб взяти висоту у 2,02 м.

"Дуже хороший стрибок був на 1.97 м. Все добре було по розбігу, і відштовхування дуже гарно під себе – це всі ознаки на результат вище два метри, але на 2.01 м трішечки не вистачило до кінця руху з моєю дугою, тобто на відштовхування під себе. Але нічого, знаєте, все одно в цьому сезоні буде набагато вище, ніж на два метри стрибки, тому очікуємо, а поки продовжуємо тренуватися і готуватися до чемпіонату України", – підсумувала Магучіх.

З урахуванням зимових стартів у приміщенні, переможна серія Магучіх продовжилася до шести турнірів поспіль. Наприкінці травня вона перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко), а нещодавно тріумфувала на Континентальному турі в Нідерландах.