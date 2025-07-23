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Магучіх візьме участь у фіналі Діамантової ліги

Олександр Булава — 23 липня 2025, 21:15
Магучіх візьме участь у фіналі Діамантової ліги
Ярослава Магучіх
Photo: Matthew Quine

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх та швед Арман Дюплантіс підтвердили свою участь у фіналі Діамантової ліги, який відбудеться у швейцарському Цюриху з 27 до 28 серпня.

Про це йдеться на сайті турніру.

Попри неоднозначний сезон, Магучіх достроково кваліфікувалася до фіналу ще у червні – завдяки двом поспіль перемогам на перших етапах Діамантової ліги у Сямені та Шанхаї.

Українка може повторити рекорд Марії Ласіцкене, яка має чотири перемоги у фіналах в стрибках у висоту.

Нагадаємо, минулого тижня в Лондоні українка вперше з 2022 року залишилася без медалі етапу Діамантової ліги. Магучіх стала четвертою з результатом 1.93 м. Наступний етап Діамантової ліги відбудеться 16 серпня в польському Хожуві.

Діамантова ліга Ярослава Магучіх Діамантова ліга 2025

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