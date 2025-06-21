Магучіх достроково кваліфікувалась у фінал Діамантової ліги у Цюриху
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх за підсумками етапу в Парижі отримала право виступити у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Українка виборола срібло на етапі в Парижі, вдруге поспіль пропустивши вперед австралійку Ніколу Оліслагер. Завядки цьому Ярослава додала 7 балів до особистого заліку, який використовується для кваліфікації у фінал турніру, що відбудеться 27-28 серпня у Цюріху.
Інша українська легкоатлетка Юлія Левченко посіла лише 11-те місце на змаганнях у Парижі, тому не набрала рейтингових балів.
За результатами чотирьох етапів Діамантової ліги Магучіх набрала 30 очок та посіла перше місце у світовому заліку. Українка здобула золото на змаганнях у Сямені та Шанхаї, а також виграла срібло в Стокгольмі та Парижі. До фіналу Діамантової ліги пройдуть шість найкращих спортсменок за підсумками всіх етапів.
Рейтинг найкращих стрибунок у висоту Діамантової ліги
- Ярослава Магучіх (Україна) — 30 очок
- Нікола Оліслагерс (Австралія) — 29 очок
- Еленор Паттерсон (Австралія) — 24 очки
- Юлія Левченко (Україна) — 15 очок
- Морган Лейк (Велика Британія) — 11 очок
- Вешті Каннінгем (США) — 10 очок
Напередодні Магучіх прокоментувала своє срібло на етапі Діамантової ліги в Парижі, де рік тому вона побила світовий рекорд.