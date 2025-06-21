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Магучіх достроково кваліфікувалась у фінал Діамантової ліги у Цюриху

Олександр Булава — 21 червня 2025, 19:33
Магучіх достроково кваліфікувалась у фінал Діамантової ліги у Цюриху
Ярослава Магучіх
Getty Images

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх за підсумками етапу в Парижі отримала право виступити у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Українка виборола срібло на етапі в Парижі, вдруге поспіль пропустивши вперед австралійку Ніколу Оліслагер. Завядки цьому Ярослава додала 7 балів до особистого заліку, який використовується для кваліфікації у фінал турніру, що відбудеться 27-28 серпня у Цюріху.

Інша українська легкоатлетка Юлія Левченко посіла лише 11-те місце на змаганнях у Парижі, тому не набрала рейтингових балів.

За результатами чотирьох етапів Діамантової ліги Магучіх набрала 30 очок та посіла перше місце у світовому заліку. Українка здобула золото на змаганнях у Сямені та Шанхаї, а також виграла срібло в Стокгольмі та Парижі. До фіналу Діамантової ліги пройдуть шість найкращих спортсменок за підсумками всіх етапів.

Рейтинг найкращих стрибунок у висоту Діамантової ліги

  1. Ярослава Магучіх (Україна) — 30 очок
  2. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 29 очок
  3. Еленор Паттерсон (Австралія) — 24 очки
  4. Юлія Левченко (Україна) — 15 очок
  5. Морган Лейк (Велика Британія) — 11 очок
  6. Вешті Каннінгем (США) — 10 очок

Напередодні Магучіх прокоментувала своє срібло на етапі Діамантової ліги в Парижі, де рік тому вона побила світовий рекорд.

Діаманто ліга Ярослава Магучіх

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