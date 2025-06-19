Оліслагерс була краще підготовлена: Магучіх – про срібло Діамантової ліги на етапі в Стокгольмі

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх підсумувала етап Діамантової ліги в Стокгольмі перед наступним стартом у Парижі.\

Цитує спортсменку Суспільне Спорт.

"Ми обговорили із Тетяною Володимирівною (тренер – пуб.) мої стрибки у Стокгольмі, подивилися ще раз стрибки на 2,07 м, і 2,10 м, як я бігла тоді, як мені треба бігти.

У Стокгольмі трішечки не впоралась з вітром. Це було дивно для мене, тому що зазвичай в мене з цим немає проблем, особливо коли вітер в обличчя. Я зробила забагато помилок, які коштували мені результату, тому що я знаю, що могла стрибнути набагато вище.

Нікола Оліслагерс була готова краще за мене. Але після цього ти маєш вірити, що можеш знову [перемогти], стрибати вище за 1,99 метра. Тренерка мені сказала: "Я знаю, що ти готова". Тому це не проблема. Ми працюємо", – розповіла вона.