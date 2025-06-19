Оліслагерс була краще підготовлена: Магучіх – про срібло Діамантової ліги на етапі в Стокгольмі
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх підсумувала етап Діамантової ліги в Стокгольмі перед наступним стартом у Парижі.\
Цитує спортсменку Суспільне Спорт.
"Ми обговорили із Тетяною Володимирівною (тренер – пуб.) мої стрибки у Стокгольмі, подивилися ще раз стрибки на 2,07 м, і 2,10 м, як я бігла тоді, як мені треба бігти.
У Стокгольмі трішечки не впоралась з вітром. Це було дивно для мене, тому що зазвичай в мене з цим немає проблем, особливо коли вітер в обличчя. Я зробила забагато помилок, які коштували мені результату, тому що я знаю, що могла стрибнути набагато вище.
Нікола Оліслагерс була готова краще за мене. Але після цього ти маєш вірити, що можеш знову [перемогти], стрибати вище за 1,99 метра. Тренерка мені сказала: "Я знаю, що ти готова". Тому це не проблема. Ми працюємо", – розповіла вона.
Магучіх не засмучується попри показаний результат та рада можливості шостий рік поспіль представляти Україну на етапах Діамантової ліги.
"Але нічого, [що посіла друге місце у Стокгольмі], я задоволена взагалі, що представляю свою країну на етапах Діамантової ліги вже давно. Уже шостий рік пішов.
Рада, що маю цю можливість зараз змагатись і потім виходити, говорити з людьми. Навіть ти стрибаєш: друга, перша, показуєш гарний результат, але вже є рекорд світу і трішечки цікавіше людям все питати, а мені розповідати їм", – сказала Магучіх.
Зазначимо, що організатори не дозволили Ярославі перенести висоту під час спроби на 2,01 м.
У підсумку Магучіх вперше з липня 2023 року не стала чемпіонкою Діамантової ліги. Українська стрибунка поступилася австралійці Ніколі Оліслагерс, закінчивши змагання з результатом 1.99 метра.
Етап Діамантової ліги в Парижі відбудеться 20 червня.