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Визначився склад збірної України на Діамантовій лізі в Стокгольмі

Станіслав Лисак — 27 травня, 15:39
Визначився склад збірної України на Діамантовій лізі в Стокгольмі

Визначився склад легкоатлеток, які представлять Україну на шостому етапі Діамантової ліги, що відбудеться у шведському Стокгольмі.

Україну представлятиме п'ять спортсменок. У секторі жіночих стрибків у висоту повернеться Ярослава Магучіх, а також виступлять Ірина Геращенко, яка завоювала срібло в Досі, та Юлія Левченко.

У потрійному стрибку змагатиметься Марина Бех-Романчук, а Анна Рижикова виступить у бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Зазначимо, що етап Діамантової ліги в Стокгольмі відбудеться 2 червня.

Марина Бех-Романчук Діамантова ліга Ірина Геращенко Юлія Левченко Ярослава Магучіх Анна Рижикова

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