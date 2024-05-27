Визначився склад збірної України на Діамантовій лізі в Стокгольмі

Визначився склад легкоатлеток, які представлять Україну на шостому етапі Діамантової ліги, що відбудеться у шведському Стокгольмі.

Україну представлятиме п'ять спортсменок. У секторі жіночих стрибків у висоту повернеться Ярослава Магучіх, а також виступлять Ірина Геращенко, яка завоювала срібло в Досі, та Юлія Левченко.

У потрійному стрибку змагатиметься Марина Бех-Романчук, а Анна Рижикова виступить у бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Зазначимо, що етап Діамантової ліги в Стокгольмі відбудеться 2 червня.