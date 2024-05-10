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Геращенко завоювала срібло Діамантової ліги в Досі

— 10 травня, 20:56
Геращенко завоювала срібло Діамантової ліги в Досі

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко стала срібною призеркою третього етапу Діамантової ліги-2024, який відбувся в катарській Досі.

Українка взяла висоту 1,91 м з першої спроби. Золото завоювала сербка Ангеліна Топич, якій єдиній підкорилася позначка 1,94 м. Бронзову нагороду здобула австралійка Елеанор Паттерсон, що також змогла стрибнути на 1,91 м, однак Геращенко опинилася вище через меншу кількість спроб.

Інша українка Юлія Левченко зупинилася на висоті 1,84 м, не подолавши позначку 1,88 м — восьма підсумкова позиція.

Зазначимо, що для Геращенко та Левченко цей старт став першим у сезоні Діамантової ліги-2024. Ці змагання пропустила лідерка збірної України Ярослава Магучіх.

Нагадаємо, що у березні Магучіх здобула срібло на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні у Глазго.

Минулого року Левченко завершила сезон виступом у фіналі Діамантової ліги в Юджині, де зайняла 5 місце, Геращенко стала 7-ю.

Діамантова ліга Ірина Геращенко Легка атлетика Стрибки у висоту

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