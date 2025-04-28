Лондонський марафон побив світовий рекорд за кількістю учасників, які досягли фінішу
Цьогорічний Лондонський марафон встановив світовий рекорд, за кількістю людей, які перетнули фінішну лінію.
Про це повідомляє BBC.
Точна кількість фінішерів не вказана, але відомо, що станом на 19:30 27 квітня їх було більше 55 646. Саме це було рекордним показником, який був встановлений на Нью-Йоркському марафоні у листопаді минулого року.
"Лондонський марафон – це найбільший у світі марафон, і тепер він офіційно є найбільшим марафоном у світі. Важко передати словами сьогоднішні емоції", – сказав виконавчий директор London Marathon Events Х'ю Брашер.
Понад 840 000 людей подали заявки, щоб взяти участь у перегонах цього року, побивши світовий рекорд 578 304 для минулорічного марафону.
Серед заявників у Великобританії 49% були жінками, тоді як кількість заявок від людей віком від 20 до 29 років зросла на 105%.
Нагадаємо, Тігст Ассефа з Ефіопії зі світовим рекордом здобула перемогу в жіночих змаганнях. У чоловіків тріумфував Себастьян Саве з Кенії.