Ефіопка Ассефа зі світовим рекордом перемогла на Лондонському марафоні

Срібна медаліста Олімпійських ігор у Парижі ефіопка Тігіст Ассефа зі світовим рекордом у марафонському бігу перемогла на Лондонському марафоні.

Про це повідомляє BBC.

Ассефа здолала дистанцію з результатом 2:15.50,0, значно перевершивши колишнє досягнення, що належало Перес Джепчірчір (2:16.16,0).

What a start! 💨 Tigst Assefa runs the fastest female marathon (women-only race) with a time of 2:15:50! Congrats 💪 #LondonMarathon pic.twitter.com/aVWSIvtOpy

Майже на три хвилини (2:18.43,0) відстала Джойсилин Джепкосгей. Третьою до фінішу прибігла Сіфан Хассан із Нідерландів, пробігши марафон за 2:18.59,0.

"Минулого року я виграв тут друге місце, тож перемога цього року є особливою. Я дуже, дуже щаслива.

Я дуже задоволений тим, як пройшла гонка"