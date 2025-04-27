Ефіопка Ассефа зі світовим рекордом перемогла на Лондонському марафоні
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Срібна медаліста Олімпійських ігор у Парижі ефіопка Тігіст Ассефа зі світовим рекордом у марафонському бігу перемогла на Лондонському марафоні.
Про це повідомляє BBC.
Ассефа здолала дистанцію з результатом 2:15.50,0, значно перевершивши колишнє досягнення, що належало Перес Джепчірчір (2:16.16,0).
Майже на три хвилини (2:18.43,0) відстала Джойсилин Джепкосгей. Третьою до фінішу прибігла Сіфан Хассан із Нідерландів, пробігши марафон за 2:18.59,0.
"Минулого року я виграв тут друге місце, тож перемога цього року є особливою. Я дуже, дуже щаслива. Я дуже задоволений тим, як пройшла гонка", – сказала Ассефа.
Нагадаємо, тиждень тому кенійка Шарон Локеді перемогла на Бостонському марафоні.