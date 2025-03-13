Лондонський марафон встановить світовий рекорд
Лондонський марафон 2025 року має увійти в історію як найбільший у світі захід у цій дисципліні.
Про це повідомляє BBC.
Очікується, що понад 56 000 бігунів візьмуть участь у марафоні, який заплановано на 27 квітня.
Це перевищить нинішній рекорд у 55 646 учасників, встановлений Нью-Йоркським марафоном у листопаді минулого року.
З часу першого Лондонського марафону в 1981 році понад 1,3 мільйона бігунів завершили подію.
"45-й марафон є знаковим для нас, і було б чудово відзначити це, ставши найбільшим марафоном, який коли-небудь проводився в будь-якій точці світу", — сказав Г’ю Брашер, генеральний директор London Marathon Events.
У Лондонському марафоні цього року будуть змагатися олімпійський чемпіон Парижа Тамірат Тола, чинний чемпіон Лондона Олександр Мутісо, світовий рекордсмен у півмарафоні Джейкоб Кіплімо та 11-разовий чемпіон світового марафону Еліуд Кіпчоге.
Рекордсменка світу серед Рут Чепнгетіч, олімпійська чемпіонка Сіфан Хассан і срібна призерка Тігст Ассефа підтвердили, що також візьмуть участь у жіночій гонці.