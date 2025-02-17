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Угандієць Кіплімо майже на 1 хвилину перевершив світовий рекорд у півмарафоні

Руслан Травкін — 17 лютого 2025, 09:59
Угандієць Кіплімо майже на 1 хвилину перевершив світовий рекорд у півмарафоні
Джейкоб Кіплімо
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Бронзовий призер Ігор у Токіо на дистанції 10000 м угандієць Джейкоб Кіплімо став першою людиною, яка пробігла півмарафон менше, ніж за 57 хвилин.

На змаганнях у Барселоні він подолав дистанцію за 56 секунд і 42 секунди, що на 48 секунд краще за попередній рекордний показник.

Попередній світовий рекорд був встановлений у жовтні минулого року ефіопом Йоміфом Кеджелча.

"Я дуже схвильований тим, що зробив сьогодні. Я хотів провести чудовий забіг, але не сподівався побити світовий рекорд.

Я стартував дуже сильно в перші два кілометри, щоб відірватися від своїх суперників. Коли кілометри проходили, і я бачив, що я йду з рекордною швидкістю, я сказав собі, що повинен підтримувати цей темп, чого б мені це не коштувало", – цитує рекордсмена BBC.

Співвітчизник Кіплімо Джеффрі Камворор фінішував другим (58:44), випередивши кенійця Самуеля Майлу (59:40).

24-річний Джейкоб також вигравав бронзу на чемпіонаті світу 2022 року в забігу на 10000 м. На Олімпіаді-2024 спортсмен зазнав фіаско, фінішувавши у цій дисципліні лише з восьмим результатом. 

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