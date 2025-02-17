Угандієць Кіплімо майже на 1 хвилину перевершив світовий рекорд у півмарафоні

Бронзовий призер Ігор у Токіо на дистанції 10000 м угандієць Джейкоб Кіплімо став першою людиною, яка пробігла півмарафон менше, ніж за 57 хвилин.

На змаганнях у Барселоні він подолав дистанцію за 56 секунд і 42 секунди, що на 48 секунд краще за попередній рекордний показник.

Попередній світовий рекорд був встановлений у жовтні минулого року ефіопом Йоміфом Кеджелча.

"Я дуже схвильований тим, що зробив сьогодні. Я хотів провести чудовий забіг, але не сподівався побити світовий рекорд. Я стартував дуже сильно в перші два кілометри, щоб відірватися від своїх суперників. Коли кілометри проходили, і я бачив, що я йду з рекордною швидкістю, я сказав собі, що повинен підтримувати цей темп, чого б мені це не коштувало", – цитує рекордсмена BBC.

🚨🚨 𝑶𝑭𝑭𝑰𝑪𝑰𝑬𝑳 ! L’Ougandais Jacob Kiplimo (🇺🇬) détruit le 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙 𝙙𝙪 𝙢𝙤𝙣𝙙𝙚 du semi-marathon en 56 minutes et 42 secondes 🤯🤯 À l’instant à Barcelone. 𝟮:𝟰𝟭/𝗸𝗺 𝗱𝗲 𝗺𝗼𝘆𝗲𝗻𝗻𝗲 pendant 21 kilomètres !



𝑻𝒆𝒎𝒑𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆 : 26min46 au premier… pic.twitter.com/vnT7OGm3Uv — RUN’IX (@RUN_IX) February 16, 2025

What just happened? 🤯



🇺🇬’s Jacob Kiplimo smashes the half marathon world record, flying to 56:42 at the Barcelona Half Marathon 🚀



📸Daniel Meumann for https://t.co/eAHK0L0xXB



*Subject to usual ratification procedures pic.twitter.com/rNfhQxjOJc — World Athletics (@WorldAthletics) February 16, 2025

Співвітчизник Кіплімо Джеффрі Камворор фінішував другим (58:44), випередивши кенійця Самуеля Майлу (59:40).

24-річний Джейкоб також вигравав бронзу на чемпіонаті світу 2022 року в забігу на 10000 м. На Олімпіаді-2024 спортсмен зазнав фіаско, фінішувавши у цій дисципліні лише з восьмим результатом.

Нагадаємо, американець Грант Фішер встановив два світові рекорди протягом тижня.