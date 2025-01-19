Дворазовий олімпійський чемпіон та світовий рекордсмен виступить на Лондонському марафоні

Колишній рекордсмен світу з марафонського бігу Еліуд Кіпчоге візьме участь у Лондонському марафоні у квітні.

Про це пише Reuters із посиланням на організаторів. Цю інформацію згодом підтвердив і сам дворазовий олімпійський чемпіон з бігу на марафонські дистанції.

"Я радий повідомити, що моїм наступним забігом буде Лондонський марафон" – сказав Кіпчоге.

Він додав, що повернувся до тренувань і активно готується.

"Це гонка, яка займає особливе місце в моєму серці... Після гарного періоду відпочинку я повернувся до тренувань з новими силами та зосередженістю. Я відчуваю себе сповненим сил, щоб викластися на повну в Лондоні", – заявив 40-річний кенієць.

Протягом кар'єри Еліуд досить успішно виступає на змаганнях серії World Marathon Majors. Він 4 рази перемагав на Лондонському марафоні (2015, 2016, 2018, 2019), 5 разів здобував тріумф на Берлінському марафоні (2015, 2017, 2018, 2022 та 2023), а також вигравав Чиказький (2014) та Токійський (2022) марафони.

На Олімпійський іграх 2004 року в Афінах він виграв бронзу в забігу на 5000 метрів. Через чотири роки виграв у цій дисципліні срібло. Під час Ріо-2016 Еліуд виграв золото з марафонського забігу, а в Токіо повторив свій успіх. Брав участь він і в Олімпійських іграх 2024 року, але зійшов з дистанції через травму.

Нагадаємо, в 2018 році під час Берлінського марафону Еліуд став світовим рекордсменом подолавши дистанцію за 2 години, 1 хвилину та 39 секунд. Через чотири роки у німецькій столиці він покращив свій показник на 30 секунд.

Наразі рекорд належить його земляку Келвіну Кіптуму. Цей легкоатлет здолав Чиказький марафон 2023 року за 2 години та 25 секунд.