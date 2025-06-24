Левченко з найкращим результатом за два роки виграла срібло Континентального туру в Брно

Українська легкоатлетка Юлія Левченко стала срібною призеркою срібного етапу Континентального туру в чеському Брно.

Сьогодні, 24 червня, відбулися стрибки у висоту серед жінок. На старт вийшли 17 спортсменок, серед яких були дві українки, а саме Юлія Левченко та Юлія Чумаченко. Їм протистояли такі суперниці, як Нікола Оліслагерс, Елеонор Паттерсон та Морган Лейк.

Протяго усього змагання Левченко була безпомилковою, вона долала кожну планку. Чумаенко в свою чергу після двох поспіль успішних стрибків не змогла взяти висоту 1,84 метри.

Одразу п'ять спортсменок пройшли позначку 1,93 метри, причому чотири з них – з першої ж спроби. Серед них була й Левченко, яка разом з Оліслагерс та Паттерсон взяли 1,96 метри першим стрибком. Після третьої спроби до них приєдналася Лейк.

Паттерсон та Лейк нічого не змогли зробити з планкою 1,98 метри, яку Юлія подолала з третьої спроби, чим гарантувала собі як мінімум срібну медаль. Оліслагерс у той же час вирішила перенести свою останню спробу на висоту 2,00 метри.

На жаль для Левченко та всіх її фанатів, титулована австралійка виконала цей стрибок, яким вирвала для себе золото. Юлія виграла срібну медаль, а Паттерсон стала бронзовою призеркою, випередивши Лейк за кількістю спроб.

Пізніше Оліслагерс спробувала перевершити свій результат, встановивши планку на висоті 2,04 метри, але цього дня австралійці не вдалося її покорити.

Континентальний тур. Срібний етап. Брно (Чехія). Стрибки у висоту. Жінки

Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,00 метри; Юлія Левченко (Україна) – 1,98 метри; Елеонор Паттерсон (Австралія) – 1,96 метри;

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11. Юлія Чумаченко (Україна) – 1,79 метри.

Варто зазначити, що для Юлії Левченко це персонально найкращий результат за останні два роки. Востаннє 27-річна українка так успішно стрибала у 2023 році на етапі Діамантової ліги в Хожуві.

Також не менш важливе те, що цим результатом Левченко виконала норматив на чемпіонат світу 2025 року.

Нагадаємо, що для Юлії Левченко ця медаль стала вже другою за останні кілька днів. Раніше вона виграла міжнародний турнір Halina Konopacka Classic, який проходив у Варшаві.