Українська легкоатлетка відсвяткувала річницю весілля після здобутої медалі на турнірі в Італії

Українська легкоатлетка Юлія Левченко поділилася із фанатами у соцмережах радісною новиною – в неї та її коханого річниця весілля.

Відповідний допис спортсменка зробила у соцмережах, показавши милі світлини зі свята.

" Любий, бути твоєю дружиною – це прекрасно", – написала Юлія.

Нагадаємо, напередодні українська легкоатлетка стала срібною призеркою срібного етапу Континентального туру в італійській Брешії зі стрибків у висоту.

Зазначимо, що для Юлії це друге поспіль срібло на етапі Континентального туру, адже у червні вона з найкращим результатом сезону стала другою у чеському Брно.