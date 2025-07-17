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Українська легкоатлетка відсвяткувала річницю весілля після здобутої медалі на турнірі в Італії

Богдан Войченко — 17 липня 2025, 09:04
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Українська легкоатлетка відсвяткувала річницю весілля після здобутої медалі на турнірі в Італії

Українська легкоатлетка Юлія Левченко поділилася із фанатами у соцмережах радісною новиною – в неї та її коханого річниця весілля.

Відповідний допис спортсменка зробила у соцмережах, показавши милі світлини зі свята.

"Любий, бути твоєю дружиноюце прекрасно", – написала Юлія.

Нагадаємо, напередодні українська легкоатлетка стала срібною призеркою срібного етапу Континентального туру в італійській Брешії зі стрибків у висоту.

Зазначимо, що для Юлії це друге поспіль срібло на етапі Континентального туру, адже у червні вона з найкращим результатом сезону стала другою у чеському Брно.

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