🥉 Мірзоєв здобув бронзу на чемпіонаті світу серед юніорів з тхеквондо

Тхеквондист Самір Мірзоєв здобув бронзову медаль чемпіонату світу серед юніорів у місті Чхунчхон, Південна Корея.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

Спортсмен виступав у ваговій категорії до 59 кілограм. Українець виграв перші чотири сутички, але у півфіналі поступився представнику Туреччини Юссуфу Бадему.

Бронзову медаль також отримав йорданець Махмуд Юсіф з Йорданії, який в іншому півфіналі поступився представнику Південної Кореї Юнхо Сіму. Сім став переможцем золотого фіналу.

Зазначимо, що наприкінці минулого року Самір Мірзоєв став бронзовим призером чемпіонату Європи серед молоді (U-21) у ваговій категорії до 58 кг, а Національний олімпійський комітет України визнав його найкращим молодим спортсменом грудня 2023 року.

Загалом Україну на юніорському чемпіонаті світу представляло 19 спортсменів, але лише Самір зумів принести медаль у скарбничку "синьо-жовтих".