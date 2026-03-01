Лавський: Хочу відібратися на чемпіонат Європи

25-річний стрибун у висоту Владислав Лавський, який здобув срібну нагороду на чемпіонаті України 2026 з легкої атлетики у приміщенні, прокоментував свій успіх.

Слова Лавського цитує "Суспільне Спорт".

Лавський, який на Меморіалі Дем'янюка закінчив змагання четвертим (2.12 м), на національній першості суттєво покращив результат, стрибнувши на 2,21 м.

"Лавський повертається? Потроху так. Якщо судити за зимовим сезоном, взагалі дуже добре вдалося стрибнути, бо я 2,20 ніколи не стрибав узимку", – зазначив Лавський.

Стрімкий прогрес у порівнянні з результатом на Меморіалі Дем'янюка Лавський пояснив покращенням фізичних кондиціях: схуднув на 5 кг. Перед чемпіонатом України стрибун долав висоту 2.20 м на змаганнях у Португалії, де став переможцем.

"Чому прогрес? Схуднув на 5 кг. Більше, напевно, у форму увійшов. І морально відпустив. Налаштовувався на чемпіонат України, хотів добре тут на 2.20 м стрибнути – такі були думки. А високо планку не задирав", – сказав спортсмен зі Львівщини.

Основна мета на сезон для Лавського – відбір на чемпіонат Європи, що відбудеться з 10 до 16 серпня у Великій Британії. Для цього йому треба або виконати норматив (2,27 м), або ж відібратися за рейтингом.

"На чемпіонат Європи хочу відібратися, який буде влітку, і там показати результат хороший. Сподіваюся на це", – додав Лавський.

Нагадаємо, чемпіоном України, як і минулого року, став Олег Дорощук, який стрибнув на 2,30 м, завдяки чому виконав кваліфікаційний норматив для участі в чемпіонаті світу 2026 у приміщенні.