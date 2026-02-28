Я попросив тишу: Дорощук – про перемогу на чемпіонаті України у приміщенні

Український легкоатлет Олег Дорощук поділився враженнями від перемоги на чемпіонаті України у приміщенні та виконання кваліфікаційного нормативу на майбутній світовий турнір.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Коментуючи свій виступ, спортсмен зазначив, що планує втримати поточну вагу та продовжить підготовку в Україні, адже звідси зручно добиратися до польського міста Торунь, де з 20 по 22 березня відбудеться чемпіонат світу.

"Буду намагатися ще схуднути, залишитися в цій вазі, щоб було ще класніше. Ці 2.33 метра, що сьогодні не взяв, – над ними ще попрацюємо. Сподіваюся, все буде добре. Ми вирішили вдома тренуватися, аби нікуди вже не їздити до чемпіонату світу. Тут не так далеко їхати до Польщі, а потім на змагання. Тому нормально".

У фіналі національної першості 24-річний стрибун захистив звання чемпіона, а долю золотої медалі вирішила висота 2,21 метра. Залишившись єдиним атлетом у секторі, Дорощук вирішив штурмувати 2,30 метра заради путівки на чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні 2026 року і підкорив цю планку з першої спроби.

Вже після пройдених кваліфікаційних норм на чемпіонат світу, він намагався встановити планку 2.33 м. Після змагань Дорощук зізнався, що ця позначка є для нього цілком реальною і наближає до повторення особистого рекорду у 2,34 метра.

"Підійшов, подивився, що наче й не так і високо для мене, для 2.05 м зросту. Тим паче я стрибав уже цю висоту, просто треба ще з головою попрацювати. На 2.30 м у мене була гарна спроба – спокійненько, розслаблено. Ще круто, що сьогодні глядачі, що їх багато і вони прям дуже круті. Я попросив тишу: і свій ритм слухаю, і взагалі круто, я прям чую кожен свій крок – дякую глядачам"

Зауважимо, що срібним призером змагань став Владислав Лавський з результатом 2,21 метра, а "бронзу" здобув Роман Петрук, якому підкорилася висота 2,10 метра.

Нагадаємо, нещодавно Дорощук виступив на двох турнірах у Чехії: на одному здобув бронзову медаль із результатом 2,28 м, а на іншому посів 4 місце, підкоривши 2,21 м.