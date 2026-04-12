Ковальчук зупинився у кроці від медалі на етапі Кубку світу в Єгипті

Олександр Булава — 12 квітня 2026, 18:47
Юрій Ковальчук
Федерація сучасного п'ятиборства України

Два українських спортсмени виступили у фіналі першого етапу Кубка світу з сучасного п'ятиборства, який відбувся у Каїрі (Єгипет).

Найкращий результат продемонстрував Юрій Ковальчук, який зупинився за крок від нагороди, фінішував четвертим. Найкращі результати він показав у плаванні, де прийшов п'ятим. А завдяки влучній стрільбі зумів відіграти одразу сім позицій.

Данило Сич завершив фінал першого етапу Кубка світу на 15-му місці маючи в активі 1542 очки.

Кубок світу, сучасне п'ятиборство

  1. Мохамед Мутаз (Єгипет) – 1608 очок
  2. Матіс Роша (Франція) – 1597 очок
  3. Мігай Кольєсар (Угорщина) – 1590 очок
  4. Юрій Ковальчук (Україна) – 1582 очки

15. Данило Сич (Україна) – 1542 очки

Раніше збірна України з сучасного п'ятиборства виборола 4 медалі на чемпіонаті світу серед військовослужбовців CISM 2025 у польському Джонкові.

