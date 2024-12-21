Українського штовхальника ядра відсторонили від змагань через порушення антидопінгових правил

Український штовхальник ядра Роман Кокошко відсторонений від змагань через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Легкоатлет тричі не здав тест на допінг впродовж 2024 року. Тепер йому загрожує дискваліфікація від 1 до 2 років.

Кокошко утримує рекорд України у штовханні ядра в приміщенні – 21.84 метра на чемпіонаті Європи у 2023 році.

На своїх останніх міжнародних змаганнях, зокрема, Олімпіаді-2024 – він не пройшов кваліфікацію та посів 22-е місце.

Нагадаємо, загрожує дискваліфікація терміном від двох до чотирьох років і футболісту збірної України та Челсі Михайло Мудрику. Гравець здав позитивну допінг-пробу типу А та був відсторонений від футболу на час розслідування.