Федерація легкої атлетики відреагувала на дискваліфікацію Кокошка

Федерація легкої атлетики відреагувала на дискваліфікацію Романа Кокошка через відмову проходити допінг-контроль протягом 2024 року.

Заяву наводить пресслужба організації.

"Попри те, що жодна з допінг-проб Романа Кокошка не дала позитивного результату, він порушив антидопінгові правила. Таке ставлення до них є безвідповідальним та боляче б’є по репутації не лише спортсмена, а й всієї федерації.

Ми неодноразово проводили антидопінгові семінари та вебінари, на яких наголошували як на важливості чіткого вказання місця перебування, так і на інших аспектах антидопінгових правил і процедур. Тим прикріше, що Роман припустився цієї помилки. Проте, з огляду на обставини, таке покарання, на думку ФЛАУ, є виправданим", – йдеться у повідомленні генсекретаря ФЛАУ Олексія Касьянова.

Протягом 2024 року штовхальник ядра тричі не з'явився на тестування щодо можливого вживання заборонених речовин.

Дискваліфікація Кокошка розпочалась 20 грудня 2024 року. Зазначимо, що спортсмен у цьому ж році брав участь на Олімпійських іграх та не зміг подолати кваліфікацію, завершивши виступи на 22 місці.

Найкращим результатом в кар'єрі 28-річного легкоатлета є бронза чемпіонату Європи у приміщенні у 2023-му. Також Кокошко одного разу ставав чемпіоном України з легкої атлетики.

Зазначимо, що раніше у ФЛАУ відреагували на відсторонення Марини Бех-Романчук.