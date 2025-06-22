Кохан з рекордом стадіону виграв золото на етапі Континентального туру в Естонії

Український легкоатлет Михайло Кохан здобув золото на етапі Континентального туру з метання молота в естонському Йихві.

У своїй останній спробі він метнув молот на 79,37 м, встановивши новий рекорд стадіону.

Кохан більш ніж на два метри перевершив результат Павела Файдека з Польщі, який завоював срібло (77,25 м).

Для Кохана це п'ята поспіль медаль у сезоні-2025. Водночас українець втретє поспіль закінчив змагання, не метнувши за 80 м – востаннє йому вдавалося так далеко метнути на Меморіалі Бориса Ганджековича наприкінці травня (80.36 м).

Нагадаємо, у червні Кохан став срібним призером Діамантової ліги.

Етап Континентального туру в Йихві став для Кохана останньою підготовкою перед командним чемпіонатом Європи з легкої атлетики, що відбудеться з 27 по 29 червня у Мадриді.