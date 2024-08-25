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Кохан здобув срібло на етапі Діамантової ліги в Польщі

Ігор Чернявський — 25 серпня, 16:33
Кохан здобув срібло на етапі Діамантової ліги в Польщі
Getty Images

Український метальник молота Михайло Кохан посів друге місце на етапі Діамантоової ліги в Хожуві, Польща.

На цьому етапі виступили всі представники першої п’ятірки світового рейтингу, до якої входить і 23-річний запорожець (друга сходинка).

Михайлу вдалося метнути молот на 79,85 метра, що дозволили йому здобути срібло. Випередив Кохана лише лідер світового рейтингу та олімпійський чемпіон Парижа-2024 — канадець Ітан Катцберг. Різниця між найкращими спробами Михайла та Ітана склала лише 18 сантиметрів.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 Кохан виграв бронзову медаль. Тоді він показав результат 79,39 метра.

Діамантова ліга Михайло Кохан

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