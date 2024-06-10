Кохан виступав з температурою у фіналі чемпіонату Європи

Українець Михайло Кохан, який здобув бронзу чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики у метанні молота, виступав з температурою у фіналі турніру.

Цитує спортсмена Суспільне Спорт.

"Це добре, що медаль. Але міг краще виступити. Не дуже почуваюся, прихворів трохи, температура була. Але непогано за таких умов, що вдалося метнути на бронзову медаль", – сказав Кохан.

У фіналі турніру українець показав результат 80.18 м, що принесло йому дебютну нагороду на континентальній першості.

Бронза Кохана стала четвертою медаллю для України в Римі. Напередодні Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золото та бронзу у стрибках у висоту. Ще одна бронза в активі Людмили Оляновської в спортивній ходьбі на 20 км.