Климець стала шостою на першому етапі Континентального туру

Українська метальниця молота Ірина Климець виступила на першому етапі Континентального туру з легкої атлетики, який відбувся в австралійському Мельбурні.

30-річна українка показала свій найкращий результат у другій спробі, коли їй вдалось метнути молот на 66.04 метра. Після цього дві її наступні спроби не зарахували, ще двічі вона перетнула позначку у 63 метри.

Перемогу здобула американка Джилліан Шіппі – 71,26 м.

Результати Континентального туру. Метання молота

Джилліан Шіппі (США) – 71,26 м Роз Лога (Франція) – 69,05 м Лорен Брюс (Нова Зеландія) – 68,87 м

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6. Ірина Климець (Україна) – 66,04 м

Нагадаємо, торік Климець виступала на Олімпійських іграх у Парижі, де не змогла подолати кваліфікацію.