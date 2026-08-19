Климець завоювала "бронзу" на турнірі у Фінляндії

Українська метальниця молота Ірина Климець завоювала бронзову нагороду на етапі Континентального туру в фінському Еспоо. 31-річна українська спортсменка показала третій результат, у другіз з шести своїх спроб метнувши молот на 68,44 метра.

Климець поступилася лише двом скандинавкам: шведці Патрісії Камзі та норвежці Беатісі Недберге Ллано, яка посіли перше та друге підсумкові місця відповідно.

Підсумкові результати:

Патрісія Камга (Швеція) – 69.21 м Беатріса Недберге Ллано (Норвегія) – 68.72 м Ірина Климець (Україна) – 68.44 м

Для Климець це був перший старт після невдалого виступу на чемпіонаті Європи 2026 року. Там українська легкоатлетка не відібралася до фіналу, показавши 15-й загальний результат у кваліфікації.