Климець завоювала "бронзу" на турнірі у Фінляндії
Ірина Климець
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Українська метальниця молота Ірина Климець завоювала бронзову нагороду на етапі Континентального туру в фінському Еспоо. 31-річна українська спортсменка показала третій результат, у другіз з шести своїх спроб метнувши молот на 68,44 метра.
Климець поступилася лише двом скандинавкам: шведці Патрісії Камзі та норвежці Беатісі Недберге Ллано, яка посіли перше та друге підсумкові місця відповідно.
Підсумкові результати:
- Патрісія Камга (Швеція) – 69.21 м
- Беатріса Недберге Ллано (Норвегія) – 68.72 м
- Ірина Климець (Україна) – 68.44 м
Для Климець це був перший старт після невдалого виступу на чемпіонаті Європи 2026 року. Там українська легкоатлетка не відібралася до фіналу, показавши 15-й загальний результат у кваліфікації.