Климець не змогла відібратися до фіналу з метання молота на ЧЄ-2026

Українська метальниця молотом Ірина Климець посіла місце 9 у кваліфікації у групі "Б" та 15 сходинку в сумарному відборі, через що не вийшла до фіналу чемпіонату Європи з легкої атлетики-2026 з цієї дисципліни.

31-річна уродженка Четвертні здійснила лише один кидок (67.38 метра), а у подальших двох спробах українська атлетка схибила.

Перше місце вже з першого кидка здобула чинна чемпіонка Кубку Європи з метань – представниця Фінляндії Сілья Косонен. Друге – італійка Сара Фантіні.

Результати кваліфікації з метання молота, група B (жінки).

Сілья Косонен (Фінляндія) – 72.02 метра Сара Фантіні (Італія) – 70.51 метра Гудрун Карітас Хальгрімсдоттір (Ісландія) – 70.31 метра

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9. Ірина Климець (Україна) – 67.38 метра

Результати кваліфікації з метання молота, сумарний відбір (жінки). .

15. Ірина Климець (Україна) – 67.38 метра

Зазначимо, що до фіналу змагань потрапляють ті, хто посів своє місце серед першої 12-ки у кваліфікації або зробив кидок на дистанцію 71.50 метра.

Зауважимо, що фінал змагань в цій дисципліні серед жінок відбудеться 12 серпня та розпочнеться о 21:45.

Нагадаємо, що раніше метальник Михайло Кохан зумів пройти до фіналу континентальної першості.