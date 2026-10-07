Зіркова українська легкоатлетка вразила мережу пікантним образом у чорній сукні

Українська легкоатлетка Ірина Климець, яка спеціалізується на метанні молота, поділилася з підписниками новим фото та вкотре продемонструвала свій стиль поза спортивними аренами.

На світлині спортсменка позує у чорній обтислій сукні з відвертим акцентом у зоні декольте. Вбрання підкреслило фігуру Климець та привернуло увагу її підписників у соцмережах.

Публікацію українська легкоатлетка доповнила філософським роздумом про сприйняття життя та власне щастя.

"Якщо викинути з голови шаблон "як воно має бути" й насолоджуватися тим, як ВОНО є... то можна випадково стати щасливою", – написала Ірина.

Нагадаємо, напередодні українська метальниця молота Ірина Климець завоювала золоту нагороду на етапі Континентального туру в Сомбатхеї, Угорщина.

Раніше повідомлялося, що Ірина здобула бронзову медаль на етапі Континентального туру у фінському Еспоо.