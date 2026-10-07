Зіркова українська легкоатлетка вразила мережу пікантним образом у чорній сукні
Українська легкоатлетка Ірина Климець, яка спеціалізується на метанні молота, поділилася з підписниками новим фото та вкотре продемонструвала свій стиль поза спортивними аренами.
На світлині спортсменка позує у чорній обтислій сукні з відвертим акцентом у зоні декольте. Вбрання підкреслило фігуру Климець та привернуло увагу її підписників у соцмережах.
Публікацію українська легкоатлетка доповнила філософським роздумом про сприйняття життя та власне щастя.
"Якщо викинути з голови шаблон "як воно має бути" й насолоджуватися тим, як ВОНО є... то можна випадково стати щасливою", – написала Ірина.
Нагадаємо, напередодні українська метальниця молота Ірина Климець завоювала золоту нагороду на етапі Континентального туру в Сомбатхеї, Угорщина.
Раніше повідомлялося, що Ірина здобула бронзову медаль на етапі Континентального туру у фінському Еспоо.