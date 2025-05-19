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Говоров оголосив про завершення олімпійської кар'єри – він не виступить на Іграх-2028

Олексій Мурзак — 19 травня 2025, 16:40
Говоров оголосив про завершення олімпійської кар'єри – він не виступить на Іграх-2028
Андрій Говоров
Getty Images

Український плавець Андрій Говоров оголосив про завершення олімпійської кар'єри.

Відповідний допис він виклав на своїй сторінці в Instagram.

33-річний спортсмен розповів, що не виступить на Іграх-2028 у Лос-Анджелесі.

"Я офіційно пішов із олімпійського спорту. Це було не просто рішення. Це була подорож, жертва та покликання.

Дякую всім, хто був частиною цього. Цей вибір був нелегким. Я довго міркував – ставив на терези все, що мені дорого. Змагатися у Лос-Анджелесі було моєю мрією. Але в життя були інші плани", – повідомив він.

Говоров – чинний світовий рекордсмен у плаванні на 50 метрів батерфляєм. 2018 року Андрій проплив дистанцію за 22.17 секунд, відтоді його результат так і не перевершили.

Він є бронзовим призером чемпіонату світу та дворазовим чемпіоном Європи з плавання. До цього Андрій виступав на Олімпіадах у 2012 та 2016 роках, де змагався у плаванні на 50 м вільним стилем.

Плавання Андрій Говоров Олімпіада-2028

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