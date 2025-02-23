Італієць Фортунато побив світовий рекорд зі спортивної ходьби, який тримався 30 років
Італієць Франческо Фортунато побив світовий рекорд 30-річної давнини зі спортивної ходьби на дистанції 5 км у приміщенні.
Про це повідомляє Worldathletics.org.
Сталося це під час чемпіонату Італії в Анконі. 30-річний спортсмен показав результат 17:55,65, що практично на 12 секунд краще за попередній світовий рекорд.
Він належав росіянину Михайлу Щеннікову. У 1995 році той на змаганнях у Москві показав час 18:07,08.
"Я мав мрію покращити рекорд Італії, тому це божевілля, що світовий рекорд також впав.
Сьогодні я вбив двох зайців одним пострілом. Я дуже щасливий, це велике досягнення", – зізнався Фортунато.
Зазначимо, що чемпіонат Італії зі спортивної ходьби на 5000 метрів Фортунато виграє сьомий рік поспіль.
Минулого року він став бронзовим призером чемпіонату Європи на дистанції 20 км. У складі збірної Італії переміг на етапі Кубку світу в цій дисципліні.
Нагадаємо, раніше угандієць Джейкоб Кіплімо встановив феноменальний світовий рекорд у півмарафоні.