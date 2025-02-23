Італієць Фортунато побив світовий рекорд зі спортивної ходьби, який тримався 30 років

Італієць Франческо Фортунато побив світовий рекорд 30-річної давнини зі спортивної ходьби на дистанції 5 км у приміщенні.

Про це повідомляє Worldathletics.org.

Сталося це під час чемпіонату Італії в Анконі. 30-річний спортсмен показав результат 17:55,65, що практично на 12 секунд краще за попередній світовий рекорд.

Він належав росіянину Михайлу Щеннікову. У 1995 році той на змаганнях у Москві показав час 18:07,08.

"Я мав мрію покращити рекорд Італії, тому це божевілля, що світовий рекорд також впав. Сьогодні я вбив двох зайців одним пострілом. Я дуже щасливий, це велике досягнення", – зізнався Фортунато.

Meraviglioso Francesco #Fortunato agli Assoluti indoor di Ancona. Con 17:55.65 cade dopo trent’anni il record del mondo dei 5000 di marcia su pista

Da Sportface TV pic.twitter.com/54HquGbssx — Sportface (@sportface2016) February 22, 2025

RECORD DEL MONDO! 🚨



Francesco Fortunato 🇮🇹 becomes the first athlete in history to break the 18 minute-barrier in the 5000m race walk with 17:55.65 at the Italian Indoor Championships.



The previous world record of 18:07.08 had stood since 1995! 😯 pic.twitter.com/b2xOQdpCxE — European Athletics (@EuroAthletics) February 22, 2025

Зазначимо, що чемпіонат Італії зі спортивної ходьби на 5000 метрів Фортунато виграє сьомий рік поспіль.

Минулого року він став бронзовим призером чемпіонату Європи на дистанції 20 км. У складі збірної Італії переміг на етапі Кубку світу в цій дисципліні.

Нагадаємо, раніше угандієць Джейкоб Кіплімо встановив феноменальний світовий рекорд у півмарафоні.