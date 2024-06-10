Геращенко: Позитивний настрій витягнув мене у фіналі чемпіонату Європи-2024
Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко відреагувала на дебютну нагороду чемпіонату Європи на відкритому повітрі.
Про це спортсменка розповіла в коментарі Суспільне Спорт.
"Це моя перша медаль доросла на відкритому повітрі. Сподіваюся, що не остання, вірю в це. Задоволена тим, що виросла так за ці 10 років.
Позитивний настрій витягнув мене у фіналі. Бо мені було фізично важко — не знаю, чому. Можливо, я виклалася у кваліфікації, хоча там більше втомилася не фізично, а нормально, бо вона завжди нервова, як на чемпіонаті України. Але у фіналі працювала сама з собою психологічно, і це допомагало робити мені стрибок — такий, який би він мав бути", — сказала Геращенко.
Нагадаємо, Україна здобула подвійний подіум на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у жіночих стрибках у висоту — Ярослава Магучіх виборола золото, а у Геращенко — бронза.