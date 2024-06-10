Геращенко: Позитивний настрій витягнув мене у фіналі чемпіонату Європи-2024

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко відреагувала на дебютну нагороду чемпіонату Європи на відкритому повітрі.

Про це спортсменка розповіла в коментарі Суспільне Спорт.

"Це моя перша медаль доросла на відкритому повітрі. Сподіваюся, що не остання, вірю в це. Задоволена тим, що виросла так за ці 10 років.

Позитивний настрій витягнув мене у фіналі. Бо мені було фізично важко — не знаю, чому. Можливо, я виклалася у кваліфікації, хоча там більше втомилася не фізично, а нормально, бо вона завжди нервова, як на чемпіонаті України. Але у фіналі працювала сама з собою психологічно, і це допомагало робити мені стрибок — такий, який би він мав бути", — сказала Геращенко.