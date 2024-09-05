Нугусе виравав перемогу в Інгебрігтсена на етапі Діамантової ліги
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Американець Яред Нугусе виграв етап Діамантової ліги з бігу на 1500 метрів у Цюриху.
Другим став норвежець Якоб Інгебрігтсен, який на аналогічній дистанції програв Нугусе бронзову медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Третім став олімпійський чемпіон Коула Хокера з США.
Діамантова ліга
Цюрих, Швейцарія
1500 метрів, чоловіки
5 вересня
- Яред Нугусе (США) — 3:29.21
- Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) — 3:29.52
- Коул Хокер (США) — 3:30.46
Нагадаємо, Інгебрігтсен на етапі у Хожуі встановив новий світовий рекорд у бігу на 3 кілометри. Він подолав дистанцію за 7:17,55 хвилини та перевершив рекорд 7:20,67 хв, який належав кенійцю Даніелю Комену і тримався 28 років.