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Нугусе виравав перемогу в Інгебрігтсена на етапі Діамантової ліги

Олександр Булава — 5 вересня, 22:47
Нугусе виравав перемогу в Інгебрігтсена на етапі Діамантової ліги
Getty Images

Американець Яред Нугусе виграв етап Діамантової ліги з бігу на 1500 метрів у Цюриху.

Другим став норвежець Якоб Інгебрігтсен, який на аналогічній дистанції програв Нугусе бронзову медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Третім став олімпійський чемпіон Коула Хокера з США.

Діамантова ліга
Цюрих, Швейцарія
1500 метрів, чоловіки
5 вересня

  1. Яред Нугусе (США) — 3:29.21
  2. Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) — 3:29.52
  3. Коул Хокер (США) — 3:30.46

Нагадаємо, Інгебрігтсен на етапі у Хожуі встановив новий світовий рекорд у бігу на 3 кілометри. Він подолав дистанцію за 7:17,55 хвилини та перевершив рекорд 7:20,67 хв, який належав кенійцю Даніелю Комену і тримався 28 років.

Діамантова ліга Якоб Інгебрігтсен

Якоб Інгебрігтсен

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