Нугусе виравав перемогу в Інгебрігтсена на етапі Діамантової ліги

Американець Яред Нугусе виграв етап Діамантової ліги з бігу на 1500 метрів у Цюриху.

Другим став норвежець Якоб Інгебрігтсен, який на аналогічній дистанції програв Нугусе бронзову медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Третім став олімпійський чемпіон Коула Хокера з США.

Діамантова ліга

Цюрих, Швейцарія

1500 метрів, чоловіки

5 вересня

Яред Нугусе (США) — 3:29.21 Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) — 3:29.52 Коул Хокер (США) — 3:30.46

Нагадаємо, Інгебрігтсен на етапі у Хожуі встановив новий світовий рекорд у бігу на 3 кілометри. Він подолав дистанцію за 7:17,55 хвилини та перевершив рекорд 7:20,67 хв, який належав кенійцю Даніелю Комену і тримався 28 років.