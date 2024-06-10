Геращенко: Ця нагорода — для нашої країни

Ірина Геращенко присвятила Україні бронзову медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у стрибках у висоту.

Про це спортсменка розповіла в коментарі Суспільне Спорт.

"Вдячна за підтримку. Відчуваю її, розумію, що ще не реалізувалася. У фіналі робили все від себе залежне, гадаю, це було помітно, бо у самої емоції через край, і нерви на межі. Але я працювала, це найголовніше, і продовжую це робити, поки здоров'я дозволяє.

Ця нагорода — для нашої країни. Бо я розуміла, скільки людей мене підтримують, зокрема серед військових, хлопці та дівчата, що служать. Коли я розумію, наскільки їм там важко, то я взагалі мовчу. Я просто відпочивала у секторі. Всім чоловікам та жінкам, які за нас там, завдяки яким ми можемо стрибати. Ця медаль була необхідна для моїх батьків, тренера, чоловік мене завжди підтримує. Команда велика, зокрема і всі наші українці. Сподіваюся, що ця нагорода не остання", — сказала Геращенко.