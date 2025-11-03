Тепер буду бігати в Антарктиді: легендарний кенієць Кіпчоге завершив кар'єру

Легенда легкої атлетики Еліуд Кіпчоге завершив кар'єру в 40-річному віці.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного олімпійського комітету.

Його останнім забігом став Нью-Йоркський марафон, де він посів 17-те місце.

Про рішення завершити кар'єру кенієць оголосив за день до старту New York City Marathon 2025.

Свій прощальний забіг Кіпчоге назвав "найскладнішими перегонами" у своєму житті. В інтерв'ю після фінішу він емоційно зазначив:

"Сьогодні було неймовірно тяжко. Я йду зі спорту, але це не кінець мого бігу. Я бігатиму заради здорового способу життя", – сказав Еліуд.

Перед гонкою спортсмен оголосив, що планує розпочати "Світовий тур Еліуда Кіпчоге". Це буде проєкт, у рамках якого він пробіжить марафон на кожному з семи континентів протягом наступних двох років.

🚨 LA FIN D’UNE LÉGENDE !



Le Kényan Eliud Kipchoge, icône absolue du sport, vient de courir le dernier marathon de sa carrière à 40 ans 👑



Lors de sa dernière ligne droite, l’athlète n’a pas pu retenir ses larmes 💔 pic.twitter.com/04qbgiuStA — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) November 3, 2025

"Біг – це найуніверсальніший вид спорту, він об’єднує нас усіх. За допомогою цього проєкту я хочу змагатися не лише за рекорди, а й за людей. Я хочу продовжувати наполегливо працювати, щоб бігати якнайкраще, але також хочу надихати, допомагати та нагадувати всім, що жодна людина не має обмежень. Я вірю, що ми всі можемо об’єднатися та стати кращим світом", – заявив він.

Хоча дати та точні місця проведення забігів не були розкриті, на новому веб-сайті, присвяченому світовому турне, зазначено, що найхолодніший континент світу є одним із запланованих напрямків.

"Я бігатиму в Антарктиді! Тепер я хочу зробити щось екстремальне, що може змусити людину наполегливо працювати", – додав Еліуд.

Кіпчоге йде зі спорту у статусі безперечного "короля марафону". За свою кар'єру він виграв два олімпійські золота в марафоні (Ріо-2016 та Токіо-2020), ставав чемпіоном світу (2003) у бігу на 5000 метрів і здобув 11 перемог на найпрестижніших марафонах-мейджорах планети: Чикаго (2014), Берлін (2015, 2017-2018, 2022-2023), Лондон (2015-2016, 2018-2019), Токіо (2021).