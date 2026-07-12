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Фельфнер здобув перемогу на чемпіонаті України

Олександр Булава — 12 липня 2026, 22:02
Фельфнер здобув перемогу на чемпіонаті України
Артур Фельфнер
Getty Images

Метальник списа Артур Фельфнер здобув золоту медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики, який відбувся у Львові.

Артур зайняв перше місце з результатом 80,03 м. "Срібло" виборов Ілля Саєвський (68.41 м), "бронза" в Олександра П'ятниці (66.38 м).

Чемпіонат України з легкої атлетики. Метання списа:

  1. Артур Фельфнер – 80,03 м
  2. Ілля Саєвський – 68.41 м
  3. Олександр П'ятниця – 66.38 м

Нагадаємо, раніше Фельфнер здобув золоту медаль на етапі бронзової серії світового Континентального туру, завдяки якій відібрався на чемпіонат Європи 2026 року.

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