Фельфнер здобув перемогу на чемпіонаті України

Метальник списа Артур Фельфнер здобув золоту медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики, який відбувся у Львові.

Артур зайняв перше місце з результатом 80,03 м. "Срібло" виборов Ілля Саєвський (68.41 м), "бронза" в Олександра П'ятниці (66.38 м).

Чемпіонат України з легкої атлетики. Метання списа:

Артур Фельфнер – 80,03 м Ілля Саєвський – 68.41 м Олександр П'ятниця – 66.38 м

Нагадаємо, раніше Фельфнер здобув золоту медаль на етапі бронзової серії світового Континентального туру, завдяки якій відібрався на чемпіонат Європи 2026 року.