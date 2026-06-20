Фельфнер: Міг метати краще, але затиснувся, коли треба було розслабитись

Український метальник списа Артур Фельфнер повернувся до змагань у Діамантовій лізі та посів п'яте місце на етапі в катарській Досі.

Після виступу Фельфнер в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" розповів про емоції від старту, оцінку власного результату, боротьбу з найсильнішими суперниками та подальші плани на сезон.

"Враження тільки найкращі, особливо коли повертаєшся на такий етап, як Доха, – крута атмосфера та гарні кондиції для метань".

Фельфнер показав результат 83,62 м, що стало його рекордом сезону. Водночас спортсмен зізнався, що залишився не повністю задоволений своїм виступом.

"Це мій рекорд сезону, але водночас я не дуже задоволений, тому що міг метати краще тут. Зараз я в хорошій формі і з кожним стартом додаю. Ця спроба на 83,62 була гарна, але для мене не дуже ідеальна, можна було її зробити кращою. Потім ще були спроби, але я просто не зміг сконцентрувати свої емоції і затиснувся, коли треба було розслабитись. Задоволений, що саме такий результат показав тут, тому що на наступні етапи Діамантової ліги великі шанси, що будуть запрошувати ще".

22-річний українець також прокоментував боротьбу за місце на подіумі, адже під час змагань мав шанси зачепитися за медаль.

"Були такі думки, але хлопці дуже серйозні – чемпіони світу, чемпіони Олімпіад, і поки що цього не сталося. Завжди хочеться кращого, але поки що маємо те, що маємо".

Наостанок Фельфнер розповів про подальші плани на сезон. Попереду в нього чемпіонат України та головний старт року – чемпіонат Європи.

"Зараз я повертаюся додому, 10 липня виступаю на головному чемпіонаті України і потім уже 10 серпня буду їхати на головний старт сезону – чемпіонат Європи. Вже після Європи буду їздити на багато комерційних змагань. Сподіваюсь, включно з етапами Діамантової ліги, якщо, звичайно, зі здоров'ям буде все гаразд".

Нагадаємо, раніше Фельфнер здобув золоту медаль на етапі бронзової серії світового Континентального туру, завдяки якій відібрався на чемпіонат Європи 2026 року.