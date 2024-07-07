Фельфнер став п'ятим на етапі Діамантової ліги у Парижі

20-річний Артур Фельфнер на п'ятому місці завершив восьмий етап Діамантової ліги у Парижі.

Перша спроба виявилась для Фельфнера невдалою, у другій він метнув спис на 75.48 метра, а у третій покращив результат на 80.48 м, що стало його найкращим результатом на етапі та принесло йому п'яте місце.

Для українця це був перший виступ на етапі Діамантової ліги в цьому році.

Виграв етап німець Юліан Вебер з результатом 85.91 м.

Діамантова ліга — восьмий етап

Париж, Франція

Метання списа, 7 липня

Юліан Вебер (Німеччина) — 85.91 м Андерсон Пітерс (Гренада) — 85.19 м Якуб Вадлейх (Чехія) — 85.04 м

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5. Артур Фельфнер (Україна) — 80.48 м

Наразі найкращим результатом сезону для Фельфнера є результат 83,95, який він показав на турнірі в Німеччині.

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