Фельфнер став п'ятим на етапі Діамантової ліги у Парижі
20-річний Артур Фельфнер на п'ятому місці завершив восьмий етап Діамантової ліги у Парижі.
Перша спроба виявилась для Фельфнера невдалою, у другій він метнув спис на 75.48 метра, а у третій покращив результат на 80.48 м, що стало його найкращим результатом на етапі та принесло йому п'яте місце.
Для українця це був перший виступ на етапі Діамантової ліги в цьому році.
Виграв етап німець Юліан Вебер з результатом 85.91 м.
Діамантова ліга — восьмий етап
Париж, Франція
Метання списа, 7 липня
- Юліан Вебер (Німеччина) — 85.91 м
- Андерсон Пітерс (Гренада) — 85.19 м
- Якуб Вадлейх (Чехія) — 85.04 м
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5. Артур Фельфнер (Україна) — 80.48 м
Наразі найкращим результатом сезону для Фельфнера є результат 83,95, який він показав на турнірі в Німеччині.
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