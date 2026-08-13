Магучіх і Геращенко пробилися до фіналу ЧЄ-2026 у стрибках у висоту

Обидві представниці України, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, пробилися до фіналу чемпіонату Європи 2026 року в жіночих стрибках у висоту.

Кваліфікаційна планка була встановлена на висоті 1,91 м. Геращенко розпочала боротьбу на висоті 1,80 м та взяла всі чотири висоти з першої спроби. Магучіх здійснила лише два стрибки (обидва – вдалі), розпочавши боротьбу за висоті 1,88 м.

Сумарно до фіналу пробилися 15 спортсменок. Окрім Магучіх і Геращенко, це також Марія Вукович (Чорногорія), Луїза Екман (Швеці), Кармен Бруус (Естонія), Азія Таверніні (Італія), Крістіна Хонзель (Німеччина), Ангеліна Топич (Сербія), Єлєна Куліченко (Кіпр), Марія Жодзік (Польща), Мерель Мас (Бельгія), Елла Юнніла (Фінляндія), Ідеа П'єроні (Італія), Солен Жикель (Франція) і Морган Лейк (Велика Британія).

Фінал відбудеться у суботу, 15 червня. Початок – о 22:07 за київським часом.

Напередодні Дмитро Багінський не фінішував у півфіналі ЧЄ-2026 у бігу на 110 метрів за бар'єрами.