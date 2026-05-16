Дюплантіс без світового рекорду виграв перший етап Діамантової ліги

У суботу, 16 травня, у Шанхаї (Китай) стартував новий сезон найпрестижнішої серії комерційних легкоатлетичних змагань – Діамантової ліги. Олімпійський чемпіон Арман Дюплантіс здобув впевнену перемогу у стрибках із жердиною.

Шведський легкоатлет встановив рекорд етапу, показавши результат – 6.12 м.

Після цього Дюплантіс замахнувся на світовий рекорд. Однак з трьох спроб не зміг підкорити планку у 6.32 м.

Діамантова ліга. Стрибки з жердиною

Арман Дюплантіс (Швеція) – 6,12 Кертіс Маршалл (Австралія) – 5,80 Тібо Колле (Франція) – 5,70

Зауважимо, що на рахунку Дюплантіса є по дві перемоги на Олімпійських іграх (2020, 2024), три на світових першостях на відкритому повітрі (2022, 2023, 2025) та вже чотири "золота" на чемпіонаті світу у приміщенні (2022, 2024, 2025, 2026).

Нагадаємо, напередодні Дюплантіс оновив власний світовий рекорд у чоловічих стрибках із жердиною. Йому вдалося підкорити висоту 6.31 метра на змаганнях Mondo Classic в Уппсалі.