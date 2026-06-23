Сподіваємося, що зможу покращити рекорд: Магучіх – про старт на турнірі "золотого" континентального туру у Загребі

Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх розповіла про амбітні плани напередодні старту на турнірі "золотого" континентального туру у Загребі, висловивши надію, що вона зможе перевершити власний світовий рекорд (2,11 метрів).

Її слова наводить Суспільне Спорт.

"Я вперше в Загребі й дуже цим захоплена. З нетерпінням чекаю на старт, тому що стрибати за межами стадіону – це дуже круто. Це зовсім інші відчуття, адже ти перебуваєш ближче до людей. Я знаю, що рекорд цього турніру становить 2.08 м і належить Бланці Влашич, але до стартлиста входять три найкращі стрибунки у висоту зі світового рейтингу, тож конкуренція буде дуже серйозною.



Ми з тренеркою сподіваємося, що я зможу покращити свій особистий рекорд, тож тримайте за нас кулаки... Але, як я вже казала, насамперед я хочу насолодитися моментом і відчути атмосферу цих змагань, бо знаю, що вона буде чудовою", – сказала Магучіх.