Магучіх – про підготовку до Ігор FBK: Завжди подобається змагатися в Нідерландах

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх розповіла про підготовку до Ігор FBK-2026, які відбудуться у Нідерландах.

Слова 24-річної легкоатлетки цитує Суспільне Спорт.

"Я почуваюся добре і насолоджуюся процесом. Підготовка йде за планом, і зараз головна мета – залишатися свіжою та готовою до неділі", – розповіла Магучіх.

Востаннє рекордсменка світу брала участь в Іграх FBK у 2023 році. Тоді Ярослава виборола "золото" та розділила подіум з Іриною Геращенко, яка здобула срібну медаль.

"У мене чудові спогади про Ігри FBK. Мені завжди подобається змагатися в Нідерландах, тому що вболівальники створюють фантастичну атмосферу. Я рада повернутися і, сподіваюся, покажу хороший виступ для всіх, хто прийде подивитися", – зазначила Магучіх.

До змагань у Нідерландах також готується Ірина Геращенко, а от участь Юлії Левченко під питанням через побутову травму.

Зазначимо, що Ігри FBK-2026 (Fanny Blankers-Koen Games) – це престижний міжнародний турнір з легкої атлетики, який відбудеться 21 червня 2026 року в місті Генгело на стадіоні Стадіон "Фанні Бланкерс-Кун". Змагання проводяться вже 45-й раз і входять до серії "золотого" Континентального туру, що об'єднує провідні легкоатлетичні турніри світу. У програмі заплановані забіги на різних дистанціях, бар'єрний біг, стрибки та метання, а також змагання з параатлетики.

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх виграла золоту медаль на третьому етапі Діамантової ліги, що проходив у марокканському Рабаті. Ще одна українка, Юлія Левченко, стала четвертою.